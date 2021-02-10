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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

10.02.2021 15:03



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi 26772 Ada 2 Parsel 3.000 m2 arsa üzerinde bulunan 5.730 m2 deponun çatısındaki 2,69 m2'lik tesis alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/02/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,17
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri 1.sene için 19.000-TL+KDV olup, kira bedelinde 1 yıllık periyotlarda %5 artış uygulanacaktır. Toplam kira bedeli 105.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,01
Karşı Taraf
TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/02/2021
Kira Süresi
5 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30/11/2020 - ÖZEL 2020-892
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Arsa değeri 7.120.000 TL, arsa üzerindeki deponun m2 aylık bedeli 25 TL, deponun yıllık kira bedeli 1.719.300 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde bulunan Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi 26772 Ada 2 Parsel üzerinde yer alan deponun çatısına baz istasyonu kurulumu için "TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş." ile şirketimiz arasında 5 seneliğine kira sözleşmesi imzalanmıştır.
Kiraya verilen tesis alanından 5 senede 105.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908873


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Yarım 1.337 1.372 -6,38  
Çeyrek 671 686 -3,19  
Gümüş.Ons 27,19 27,23 -0,02  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,00  
B. Petrol 61,53 61,53 0,31  
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