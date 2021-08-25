***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ansızca Köyü 253 Ada 2 Parsel 12.902,23 m2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/08/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,47Kira Bedeli ve KoşullarıAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,37Karşı TarafEmine Özgün (1/4), Ali Özgün (1/4), Saadet Canpolat (1/4) ve Müfakat Dizdar (1/4)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiKira SüresiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası10/08/2021 - Özel 2021-1088Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar15.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiPiyasa şartlarına göre alım yapılmıştur.AçıklamalarŞirketimizin 24/08/2021 tarih ve 665 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ansızca Köyü 253 Ada 2 Parsel üzerinde bulunan, Emine Özgün, Ali Özgün, Saadet Canpolat ve Müfakat Dizdar'a ait ortak mülkiyetli 12.902,23 m2'lik arsa 15.224.631,40 TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Söz konusu arsa bölgedeki lojistik depo ihtiyacı olması sebebiyle satın alınmış olup, arsa üzerine Mevcut ve Yeni Müşterilerimiz için yaklaşık 7.000 m2'lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960477BIST