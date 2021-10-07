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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

07.10.2021 15:10



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 3 Parsel 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2 deponun 7 paletlik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/10/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,63
Kira Bedeli ve Koşulları
Toplam kira
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 29,04 3.813.589 % 10,00  
OZBAL 16,61 44.605.037 % 10,00  
MERIT 17,42 5.276.569 % 9,97  
SODSN 24,10 293.563 % 9,95  
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Altın Ons 1.760 1.760 -3,00  
Altın Gr. 503 503 -0,13  
Cumhuriyet 3.331 3.382 1,00  
Tam 3.314 3.397 0,12  
Yarım 1.602 1.643 0,06  
Çeyrek 803 822 0,03  
Gümüş.Ons 22,69 22,72 0,08  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 0,04  
B. Petrol 80,12 80,12 -0,96  
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