***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAdana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 85 Parsel 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2'lik deponun 360 m2'lik ofis ve 430 m2'lik depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/02/2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,05Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri 6 ayda bir peşin yapılacak olup, toplam kira bedeli yaklaşık 60.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,005Karşı TarafHatbey Lojistik Gıda Tarım Hayvancılık İnş.Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/02/2022Kira Süresi1 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29/12/2021 - ÖZEL 2021-1853Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 63,50-TL, deponun yıllık kira bedeli 2.700.528-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama piyasa şartlarına göre yapılmıştırAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Adana İli Seyhan İlçesi Sarı Hamzalı Mahallesi 12249 Ada 85 Parsel üzerindeki 28.810,33 m2 arsa üzerinde bulunan 3.770 m2'lik deponun 360 m2'lik ofis ve 430 m2'lik depolama alanı "Hatbey Lojistik Gıda Tarım Hayvancılık İnş.Sanayi ve Tic.Ltd.Şti."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 60.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001075BIST