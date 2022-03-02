***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
02.03.2022 12:10
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1850 Parsel 25.053,36 m2 arsa üzerinde bulunan 33.424,36 m2'lik deponun 17.655 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,60
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup,1.sene için 9.600.000-TL+KDV'dir. Kira bedelinde TUIK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama (TÜFE+ÜFE)/2 oranı dikkate alınarak kira artışı uygulanacaktır. Toplam kira bedeli 45.000.000 TL+KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%3,43
Karşı Taraf
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/03/2022
Kira Süresi
3 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29/12/2021- ÖZEL 2021-1858
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 39,28-TL, deponun yıllık kira bedeli 15.312.120,57-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1850 Parsel üzerinde bulunan 25.053,36 m2 arsa üzerinde bulunan 33.424,36 m2'lik deponun 17.655 m2'lik depolama alanı "Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş."ye 3 seneliğine kiraya verilmiştir.
Kiraya verilen depodan 3 senede yaklaşık 45.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006431
BIST