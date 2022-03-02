***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1850 Parsel 25.053,36 m2 arsa üzerinde bulunan 33.424,36 m2'lik deponun 17.655 m2'lik depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,60Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup,1.sene için 9.600.000-TL+KDV'dir. Kira bedelinde TUIK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama (TÜFE+ÜFE)/2 oranı dikkate alınarak kira artışı uygulanacaktır. Toplam kira bedeli 45.000.000 TL+KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%3,43Karşı TarafAdel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi02/03/2022Kira Süresi3 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29/12/2021- ÖZEL 2021-1858Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 39,28-TL, deponun yıllık kira bedeli 15.312.120,57-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1850 Parsel üzerinde bulunan 25.053,36 m2 arsa üzerinde bulunan 33.424,36 m2'lik deponun 17.655 m2'lik depolama alanı "Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş."ye 3 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 3 senede yaklaşık 45.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006431BIST