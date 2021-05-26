***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.05.2021 15:12
a mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 26/05/2021 tarih ve BİAŞ-2-2187 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938185
BIST
16:291.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:298,4439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:2910,3346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0341
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:29517,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 517,01
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:29
|RYSAS
|3,74
|5.175.090
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.327.453
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.059.692
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.664.683
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|44.987.860
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|48.448.228
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.564.620
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,00
|1.477.882.119
|% 2,56
|
|THYAO
|12,90
|918.498.236
|% 0,00
|
|KOZAL
|124,00
|759.320.194
|% 1,22
|
|TRILC
|48,72
|706.158.708
|% 3,26
|
|KARSN
|4,92
|575.837.537
|% 3,58
|
|YKBNK
|2,13
|478.745.364
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,90
|364.011.968
|% 2,70
|
|GARAN
|8,00
|1.477.882.119
|% 2,56
|
|SKBNK
|1,11
|157.346.171
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|185.789.711
|% 1,52
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4427
|8,4439
|% -0,21
|
|Euro
|10,3286
|10,3346
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,8891
|11,9487
|% -0,39
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% -0,25
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|4,59
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.423
|3.475
|30,00
|
|Tam
|3.400
|3.488
|23,03
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,14
|
|Çeyrek
|824
|844
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,43
|