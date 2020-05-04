***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz kurulduğu günden bu yana ve halka açıldığından itibaren ülkemiz için başarılı, gurur verici yatırımları ile ülke ekonomisine, ihracatına, çalışanına, yatırımcısına sadakat eden, herkesin hakkını gözeten, olmayan bir değerden medet ummayan, üreterek kalkınan bir kuruluş olmuştur. Pozitif büyümesi ile ülkenin belirli dönemlerde yaşanmış tüm sıkıntılarına rağmen geldiği büyüklük görülmektedir. Bu tip kötü niyetli yazı ve videolarla gerçek hak sahiplerinin ve şirket psikolojisinin kalkınma şevkini kırmaya yönelik kötü niyetli insanlarla, Türk Adaletine müracaat edilerek mücadele edilecektir.Reysaş Lojistik ve Reysaş GYO Türkiye'nin Lojistik lideri, Lojistik depo yatırım lideri ve dünyanın en büyük firmalarının lojistik ve depolama alanında en yüksek Reytingine mal varlığına yüksek kredibilitesine, yüzmilyonlarca naktine, milyonlarca m2 deposuna, yüzlerce trenlerine , depolarına, tırlarına, Tüvtürk ,güneş enerjisi,yüzlerce dairesine, yüzbinlerce m2 imarlı arsasına vs. bu dönemde bile müşterisine yüz milyonlarca kredi açan vs.sayması zor diğer Türkiye Cumhuriyeti'nde en değerli şirketler arasında yer alan şirketlerimize kurulan kumpas manipülasyon nedeni bilinmektedir.Öncelikle herkes gibi bu yayın organından öğrendiğimiz kadarıyla bir kurgu, kumpas ve trollerin, reklam alamamalarının verdiği "magazinden duyduğumuza göre" suçlama, karalama, kirletme duygusu boşa çıkacaktır. Binlerce yatırımcının haklarına tecavüz edilmiştir, bu da bizi mutsuz etmektedir. Yüce Türk Adaletinin basın olduğu zannedilen bu yüz karaları hakkında gerekeni yapacağına inancımız tamdır. Daha önceden denenmiş FETO hareketinin farklı bir kurgu ile yatırımcıları mağdur edip MANİPÜLASYON yaparak asıl nedenlerinin uygulamaya koymuşlardır. Fakat şirketimiz ve yatırımcılarımız bu tip kumpas organizasyona müsaade etmeyerek en sert cevap verilecektir. Bu yayın organı 2011 yılında da şirketimiz hakkında yalan haber yayınlamış ve tarafımızca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.Firmamızın ve Yönetim Kurulu Başkanının bu güne kadar herhangi bir hisse hakkında işlem ve satışı söz konusu değildir. Bahsi geçen kişilerle herhangi bir işbirliği görüşmesi ve hisse hakkında bilgi alış verişi olmamıştır. Kaldı ki iyi bakıldığında bahsi geçen yabancı yatırımcıların birbirleri ile alakası olmadığı, Arbiter fonunun 2016 yılından itibaren birçok şirketlerden ve şirketimizden zaman zaman alım yaptığı görülmektedir. Şirketimizin çoğu hissedarı yabancı yatırımcıdan oluşmaktadır ve alım yapmak en doğal haklarıdır. Reysaş bugüne kadar şirketleri için bir alım veya satımı hakkında hiçbir telkinde bulunmamıştır. Her alıcı ve satıcı, kendi bilgi ve isteğine göre işlemlerini yapar. Kazanan ve kaybedenlerle bir yakın ilişki söz konusu değildir.Sadece yıllardır yatırımcıların isteği arzusu ve temennisi doğrultusunda şirket hisseleri alınmıştır. Bu da şirketimize güven ve destek için yapılmıştır. Halka açıldığından bu yana hiç hisse satışımız yoktur.Şirket hisseleri hakkında BİST ve SPK'dan daha önce de kendi isteğimizle inceleme istenmiş ve bu haber üzerine de şirketimiz tarafından yine BİST ve SPK'ya inceleme için müracaat edilmiştir. Değerli yatırımcı, hissedarlarımıza ve kamuoyuna duyurmak gereği hasıl olmuştur. Bize inananların hakkını korumak asıl amacımızdır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842191BIST