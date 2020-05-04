RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.152.303
|% 10,00
|GLRYH
|11,44
|2.130.654
|% 10,00
|SERVE
|4,62
|737.690
|% 10,00
|KUTPO
|12,88
|21.843.742
|% 9,99
|OYAYO
|6,17
|11.394.253
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6975
|8,7411
|% -0,38
|Frank
|7,2531
|7,2967
|% -0,12
|Riyal
|1,8638
|1,8731
|% 0,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|7,54
|Altın Gr.
|386
|386
|2,40
|Cumhuriyet
|2.473
|2.526
|12,50
|Tam
|2.549
|2.588
|12,80
|Yarım
|1.236
|1.265
|6,30
|Çeyrek
|620
|633
|3,10
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,01
|B. Petrol
|25,81
|25,81
|-0,63
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-1, 8 değişimle 99288 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-1, 81 değişimle 99285 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-1, 83 değişimle 99260 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-1, 86 değişimle 99233 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-1, 86 değişimle 99232 puandan