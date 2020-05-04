***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizi ve yatırımcılarımızı zarara uğratmak anmacıyla çeşitli basın yayın organlarında yer alan manipülatif haberler için, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığına, Cimer'e, T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şirketimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Durmuş Döven tarafından UYAP'tan ayrı ayrı dava açılmış olup, yayın yapan kişiler hakkında da Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı'na da suç duyurusunda bulunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842214BIST