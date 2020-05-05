***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 09:06
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Egemen Döven
Reysas Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. hisse senetlerinden 08/06/2015 tarihinden bu yana hisse senedi alımı yapmaktadır. Son alımlar sonrasında toplam 6.075.455,20 adet (%5,09)hisse senedine sahiptir. Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinden ise 30/12/2014 tarihinden bu yana hisse senedi alımı yapmaktadır. Son alımlar sonrasında toplam 17.671.216,59 adet (%7,18)hisse senedine sahiptir. 2014 yılından itibaren yapılan tüm işlemleri KAP'ta ivedilikle ilan edilmiş olup, Egemen Döven tarafından hiçbir zaman hisse senedi satışı yapılmamıştır.
Kamoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842461
BIST
11:5798.766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -75,78
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.645
11:577,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:577,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:57385,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 386,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.895.609
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.939.169
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|UNYEC
|4,94
|7.125.960
|% -8,86
|
|PETUN
|22,96
|327.584.700
|% -7,49
|
|GARAN
|8,23
|290.989.383
|% 0,73
|
|KRDMD
|2,24
|272.123.771
|% 3,70
|
|AFYON
|2,75
|264.931.771
|% -6,46
|
|PGSUS
|53,30
|230.397.202
|% -3,96
|
|KRDMD
|2,24
|272.123.771
|% 3,70
|
|AFYON
|2,75
|264.931.771
|% -6,46
|
|GSRAY
|2,67
|221.910.469
|% -3,96
|
|DOHOL
|1,88
|115.682.154
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|61.452.398
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7519
|8,7958
|% 0,16
|
|Frank
|7,2494
|7,2931
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8741
|1,8835
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,29
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.520
|-5,20
|
|Tam
|2.543
|2.582
|-5,30
|
|Yarım
|1.234
|1.262
|-2,60
|
|Çeyrek
|619
|631
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,86
|28,86
|1,66
|