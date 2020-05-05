***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarReysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Egemen DövenReysas Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. hisse senetlerinden 08/06/2015 tarihinden bu yana hisse senedi alımı yapmaktadır. Son alımlar sonrasında toplam 6.075.455,20 adet (%5,09)hisse senedine sahiptir. Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetlerinden ise 30/12/2014 tarihinden bu yana hisse senedi alımı yapmaktadır. Son alımlar sonrasında toplam 17.671.216,59 adet (%7,18)hisse senedine sahiptir. 2014 yılından itibaren yapılan tüm işlemleri KAP'ta ivedilikle ilan edilmiş olup, Egemen Döven tarafından hiçbir zaman hisse senedi satışı yapılmamıştır.Kamoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842461BIST