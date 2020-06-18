***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 09:17
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18/06/2020 tarihli ve 575 sayılı toplantısında, Seri III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği' nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereğince
Şirketimizin, 2020 yılı için gayrimenkul portföyünde bulunan varlıkların değerlemesini yapması için "Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."nin, 2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak da "Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ile "Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş" firmalarının seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851747
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
0
En Düşük
0
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8577
En Düşük
6,8330
18:057,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
18:05380,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,79
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|77.530.724
|% 0,00
|
|SAMAT
|2,06
|31.249.611
|% 0,00
|
|BEYAZ
|3,80
|600.531
|% -0,35
|
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|77.530.724
|% 0,00
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% 0,00
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5700
|8,6130
|% 0,03
|
|Frank
|7,1924
|7,2358
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-0,42
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.492
|5,00
|
|Tam
|2.542
|2.557
|5,20
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|626
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|-0,31
|
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