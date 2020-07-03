***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan depolarımızın çatılarına Yeşil Lojistik kapsamında çatılarımızı değerlendirmek maksadı ile GES (Güneş Panelleri ile Elektrik Üretimi) Tesisi kurulmaya devam edilmektedir. Depolarımızın çatılarının üzerinde 9,52 MW gücündeki GES Tesisi bulunmaktadır. Sözleşmesi imzalanan 2.820.000 EURO bedelli Çayırova ve Orhanlı'daki depolarımızın çatılarının üzerine yeni kurulacak 5,64 MW gücündeki GES Tesisi ile birlikte çatılarımızın üzerindeki GES Tesisi toplamı 15,16 MW gücüne ulaşmış olacaktır. Yeni kurulacak Güneş Paneli Tesisi Alman Teknolojisi ve menşei kullanılarak Altun Grup Solar Enerji ve Enerji Teknolojileri Ltd.Şti. tarafından yapılacaktır. Tesisin Ağustos ayında montajına başlanacak olup, 1 ay içinde elektrik üretimine geçmesi planlanmaktadır. Yeni kurulan tesis ile birlikte 2.700.000 EURO yıllık Güneş Enerjisi gelirimiz artacaktır. Aynı zamanda 11.500 ton yıllık karbon salınımı azaltarak çevreye faydalı olacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854363BIST