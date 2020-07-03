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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.07.2020 12:15
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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan depolarımızın çatılarına Yeşil Lojistik kapsamında çatılarımızı değerlendirmek maksadı ile GES (Güneş Panelleri ile Elektrik Üretimi) Tesisi kurulmaya devam edilmektedir. Depolarımızın çatılarının üzerinde 9,52 MW gücündeki GES Tesisi bulunmaktadır. Sözleşmesi imzalanan 2.820.000 EURO bedelli Çayırova ve Orhanlı'daki depolarımızın çatılarının üzerine yeni kurulacak 5,64 MW gücündeki GES Tesisi ile birlikte çatılarımızın üzerindeki GES Tesisi toplamı 15,16 MW gücüne ulaşmış olacaktır. Yeni kurulacak Güneş Paneli Tesisi Alman Teknolojisi ve menşei kullanılarak Altun Grup Solar Enerji ve Enerji Teknolojileri Ltd.Şti. tarafından yapılacaktır. Tesisin Ağustos ayında montajına başlanacak olup, 1 ay içinde elektrik üretimine geçmesi planlanmaktadır. Yeni kurulan tesis ile birlikte 2.700.000 EURO yıllık Güneş Enerjisi gelirimiz artacaktır. Aynı zamanda 11.500 ton yıllık karbon salınımı azaltarak çevreye faydalı olacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854363


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ORMA 5,90 106.542 % 9,87  
METUR 2,80 8.303.053 % 9,80  
METAL 1,39 131.689 % 9,45  
KPHOL 3,88 18.314 % 9,30  
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Sterlin 8,5064 8,5491 % -0,16  
Frank 7,2127 7,2561 % -0,12  
Riyal 1,8220 1,8312 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,38  
Altın Gr. 391 391 0,02  
Cumhuriyet 2.598 2.637 3,00  
Tam 2.610 2.622 1,20  
Yarım 1.268 1.283 0,50  
Çeyrek 634 642 0,30  
Gümüş.Ons 17,98 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,62 42,62 -0,52  
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