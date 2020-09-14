***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 14:39
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki Düzce İli Merkez İlçesi Arapçiftliği Mahallesi 2177 Ada 2 Parsel'deki 15.253,87 m2'lik arsa üzerine inşa edilen 3.781 m2'lik üç bloktan oluşan deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874938
BIST
16:321.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:327,4955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:328,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0599
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9143
En Düşük
8,8309
16:32471,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,08
|Açılış
|: 471,20
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:30
|JANTS
|171,60
|159.163.630
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.316.420
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.116.413
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.505.445
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.391.087
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|117.016.258
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|164.915.904
|% -9,97
|
|FENER
|35,92
|303.992.429
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,25
|95.752.801
|% -9,64
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,16
|2.275.516.862
|% 2,93
|
|SISE
|6,35
|859.966.585
|% 1,93
|
|PETKM
|4,31
|802.721.681
|% 1,41
|
|IHLAS
|1,07
|452.449.725
|% 0,00
|
|ODAS
|2,64
|436.812.811
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,16
|2.275.516.862
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,07
|452.449.725
|% 0,00
|
|PETKM
|4,31
|802.721.681
|% 1,41
|
|ODAS
|2,64
|436.812.811
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|260.174.183
|% 1,12
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4917
|7,4971
|% 0,33
|
|Euro
|8,9043
|8,9114
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6387
|9,6870
|% 1,10
|
|Frank
|8,2357
|8,2853
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9923
|2,0023
|% 0,31
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|24,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|24,14
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|11,68
|
|Çeyrek
|754
|771
|5,84
|