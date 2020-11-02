***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kocaeli Çayırova'da bulunan 292.297 m2 alan üzerine kurulmuş, 80.000 m2 kapalı alana sahip Honda Türkiye Fabrikası'nın %100 alımı için 450.000.000 TL bedelinde bağlayıcı olmayan alım teklifi verilmesine karar verilmiş ve teklifimiz ilgililere iletilmiştir. Teklifimizin onay görmesi halinde 31/03/2022 tarihinde gayrimenkulün devir işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.Bağlayıcı olmayan teklif verdiğimiz konu arsaya kiraya verilmek üzere lojistik depo inşa edilmesi planlanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885326BIST