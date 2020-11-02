***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 10:18
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kocaeli Çayırova'da bulunan 292.297 m2 alan üzerine kurulmuş, 80.000 m2 kapalı alana sahip Honda Türkiye Fabrikası'nın %100 alımı için 450.000.000 TL bedelinde bağlayıcı olmayan alım teklifi verilmesine karar verilmiş ve teklifimiz ilgililere iletilmiştir. Teklifimizin onay görmesi halinde 31/03/2022 tarihinde gayrimenkulün devir işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
Bağlayıcı olmayan teklif verdiğimiz konu arsaya kiraya verilmek üzere lojistik depo inşa edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885326
BIST
13:151.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 26,36
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:158,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0369
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:159,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0899
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:15508,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,34
|Açılış
|: 508,62
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:13
|KARTN
|1.994,00
|8.775.594
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.179.955.512
|% 2,35
|
|ASELS
|17,79
|848.051.366
|% 6,21
|
|GARAN
|6,70
|655.565.937
|% 1,52
|
|SISE
|6,28
|605.434.569
|% 2,45
|
|THYAO
|9,71
|580.506.957
|% 7,65
|
|TSKB
|2,61
|2.179.955.512
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|568.721.255
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|254.121.070
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,84
|211.010.370
|% 1,66
|
|GARAN
|6,70
|655.565.937
|% 1,52
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3749
|8,3820
|% 0,44
|
|Euro
|9,7509
|9,7604
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,7963
|10,8504
|% 0,20
|
|Frank
|9,1058
|9,1607
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2291
|2,2403
|% 0,48
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,44
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|24,70
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,95
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,32
|37,32
|-0,62
|