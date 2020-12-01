***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yıl sonu gayrimenkul değerlemeleri neticesinde aktifinde bulunan arsa ve binalarının değeri 3.040.715.000 TL, Sale & Leaseback yöntemi ile geri kiraladığımız binalarımızın değeri 77.765.000 TL olmuştur. Toplam portföyümüzün büyüklüğü ise 2.500.134.000 TL değerden yaklaşık %25 artarak, yeni değerleme sonuçları ile 3.118.480.000 TL'ye ulaşmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890748BIST