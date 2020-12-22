***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 11:24
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel'de yer alan 1.800 m2 depolama alanı için şirketimiz ile Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan depo kiralama sözleşmesine ek protokol yapılarak 2 adet kapı ve 2 adet rampa kiralanmasına ilişkin ek sözleşme imzalanmıştır.
Kiraya verilen kapı ve rampadan 2 senede 70.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894197
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|227.982.850
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|PETKM
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|Alış
|Satış
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|Euro
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|Alış
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|%
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|1.870
|1.870
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|459
|-1,42
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|3.095
|-33,00
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|Tam
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|3.108
|-37,66
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|Yarım
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|1.503
|-18,22
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|735
|752
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|25,84
|-0,41
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|6,36
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