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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.12.2020 11:25



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel'de yer alan Çayırova 1 nolu depomuzun üst katında yapılacak bölme duvar imalat ve montaj işleri için, Yiğit Metal Mamülleri İnşaat Plastik Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. ile şirketimiz arasında 30 günde bitirilecek şekilde 360.750 TL+KDV bedel ile İmalat ve Montaj İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894198


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Gümüş.Ons 25,82 25,85 -0,39  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,08  
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