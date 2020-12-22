***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 11:25
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel'de yer alan Çayırova 1 nolu depomuzun üst katında yapılacak bölme duvar imalat ve montaj işleri için, Yiğit Metal Mamülleri İnşaat Plastik Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. ile şirketimiz arasında 30 günde bitirilecek şekilde 360.750 TL+KDV bedel ile İmalat ve Montaj İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894198
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