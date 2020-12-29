***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyet konusu Turizm Yatırımları olan bağlı ortaklığımız Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti., faaliyet konusu otel vb.konaklama yerlerinin faaliyeti olan Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Ltd.Şti.'nin paylarının %100'ünü almaya karar vermiştir.Finansal duran varlık edinimi için şirket değerleme raporu Bizim Menkul Değerler A.Ş.tarafından yapılmış ve 560.167-TL değer tespit edilmiştir. Söz konusu devir değerleme rakamı üzerinden yapılacak olup, şirket faaliyetlerine olumlu yansıması beklenmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895367BIST