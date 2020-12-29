***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 11:55
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Faaliyet konusu Turizm Yatırımları olan bağlı ortaklığımız Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti., faaliyet konusu otel vb.konaklama yerlerinin faaliyeti olan Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Ltd.Şti.'nin paylarının %100'ünü almaya karar vermiştir.
Finansal duran varlık edinimi için şirket değerleme raporu Bizim Menkul Değerler A.Ş.tarafından yapılmış ve 560.167-TL değer tespit edilmiştir. Söz konusu devir değerleme rakamı üzerinden yapılacak olup, şirket faaliyetlerine olumlu yansıması beklenmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895367
BIST
12:001.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
12:007,4111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
12:009,0730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0216
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
12:00447,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,63
|Açılış
|: 447,22
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:58
|ARZUM
|24,86
|22.011.815
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.624.641
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.929.705
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.913.622
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,75
|6.486.242
|% -6,55
|
|DMSAS
|6,75
|91.677.880
|% -6,12
|
|BRYAT
|473,70
|123.881.375
|% -5,73
|
|LINK
|60,35
|13.825.890
|% -5,63
|
|GUBRF
|74,25
|1.102.167.634
|% 5,47
|
|THYAO
|13,02
|807.727.735
|% 3,17
|
|SASA
|20,74
|582.061.412
|% 6,47
|
|KARTN
|105,60
|501.188.496
|% 2,13
|
|KARSN
|3,31
|460.346.034
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|460.346.034
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,52
|284.961.591
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,55
|159.675.749
|% -1,27
|
|THYAO
|13,02
|807.727.735
|% 3,17
|
|ODAS
|3,84
|232.034.364
|% 0,26
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4067
|7,4120
|% -0,35
|
|Euro
|9,0644
|9,0733
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9834
|10,0335
|% 0,18
|
|Frank
|8,3287
|8,3788
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9688
|1,9786
|% -0,36
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,38
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,19
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,61
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:11JANTS
Yüzde 4.75 oranında artışla 333.00 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 645 adet işlem
-
12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 25 artarak (% 0.33 ) 1, 295
-
12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, BASCM, ARZUM, YAPRK, UMPAS, ORMA, BERA, SNKRN
-
12:10
TMSN, UMPAS, SILVR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:10
KONTR, ULUSE, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında