***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 12:13
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/01/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi 420 Ada 33 Parsel'deki 14.703,44 m2'lik arsa üzerine inşa edilen 19.349 m2'lik lojistik deponun (Çayırova 15 Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897025
BIST
13:291.503
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:29
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
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|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
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|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
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|PSDTC
|23,84
|20.770.045
|% 9,96
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|PSDTC
|23,84
|20.770.045
|% 9,96
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|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
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|NIBAS
|51,50
|27.521.818
|% -9,97
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|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
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|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|YAPRK
|67,00
|2.026.851
|% -8,22
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|GUBRF
|71,25
|1.773.367.248
|% -8,01
|
|EKGYO
|2,45
|1.448.060.010
|% 4,26
|
|KOZAL
|108,40
|986.965.771
|% 1,98
|
|KRDMD
|5,95
|772.515.073
|% 1,19
|
|KARSN
|3,73
|748.185.418
|% 4,48
|
|EKGYO
|2,45
|1.448.060.010
|% 4,26
|
|KARSN
|3,73
|748.185.418
|% 4,48
|
|YKBNK
|3,09
|427.447.940
|% 0,65
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|ISGYO
|2,98
|388.853.889
|% 6,81
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|KRDMD
|5,95
|772.515.073
|% 1,19
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3903
|7,3963
|% -0,35
|
|Euro
|9,0798
|9,0865
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0133
|10,0635
|% -0,22
|
|Frank
|8,3659
|8,4163
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% -0,39
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|22,50
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|10,89
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
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|B. Petrol
|51,24
|51,24
|0,15
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