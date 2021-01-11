***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 16:10
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen gayrimenkul alım işlemi 9.488.566,20 TL olup, satım işlemi bulunmamaktadır. Reysas GYO aktifindeki gayrimenkul kiralama sözleşmelerimizin toplamı ise KDV dahil 310.677.716,48 TL olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900217
BIST
17:281.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,96
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:287,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1259
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:289,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:28443,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,11
|Açılış
|: 443,23
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:26
|FROTO
|148,50
|290.387.955
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|153.882.611
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|106.916.729
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.127.579
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.255.870
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.307.879
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,00
|3.264.670.277
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|1.908.753.549
|% -1,97
|
|GARAN
|10,41
|1.342.816.779
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,62
|1.183.161.059
|% 0,62
|
|TCELL
|16,74
|1.094.478.689
|% -0,65
|
|EKGYO
|2,49
|1.908.753.549
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.183.161.059
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,69
|596.392.869
|% 5,91
|
|IHLGM
|1,37
|300.448.100
|% -2,14
|
|TSKB
|1,82
|337.938.890
|% -1,09
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4984
|7,5024
|% 1,75
|
|Euro
|9,1138
|9,1207
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,0918
|10,1424
|% 1,21
|
|Frank
|8,3958
|8,4463
|% 1,21
|
|Riyal
|1,9966
|2,0066
|% 1,90
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-12,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|