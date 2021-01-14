***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2021 14:31
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14/01/2021 tarihli ve 612 sayılı toplantısında, Seri III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği' nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereğince Şirketimizin, 2021 yılı için gayrimenkul portföyünde bulunan varlıkların değerlemesini yapması için "Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."nin, 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak da "Net Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ile "Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş" firmalarının seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902101
BIST
16:071.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:077,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0357
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:078,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0562
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:07436,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,70
|Açılış
|: 436,83
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:07
|YAPRK
|117,80
|26.609.728
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.714.740
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|BURVA
|49,64
|8.994.943
|% 9,97
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|UMPAS
|3,11
|177.216
|% -9,86
|
|ARTI
|8,15
|7.849.488
|% -9,85
|
|SUMAS
|77,10
|756.116
|% -8,70
|
|JANTS
|574,80
|283.958.413
|% 8,35
|
|PGSUS
|76,15
|275.496.108
|% 2,49
|
|ODAS
|3,89
|266.272.701
|% -1,52
|
|TMSN
|15,84
|204.253.472
|% 0,89
|
|HLGYO
|3,40
|167.863.112
|% 1,49
|
|IHLGM
|1,38
|164.660.993
|% 1,47
|
|PEKGY
|2,48
|53.737.769
|% -1,20
|
|TURSG
|6,93
|114.005.693
|% -0,86
|
|SAFKR
|11,44
|155.762.788
|% -6,54
|
|OYAKC
|8,76
|87.398.380
|% -1,35
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3632
|7,3671
|% -0,48
|
|Euro
|8,9369
|8,9442
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,0352
|10,0855
|% -0,25
|
|Frank
|8,2531
|8,3028
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% -0,26
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,93
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-44,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,33
|
Seans Raporu
16:07
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-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 52 kaybederek (% -0.62 ) 1, 687
-
16:17XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 24, 655.00 milyon TL de
-
16:16SILVR
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 10.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 506 adet işlem
-
16:13LUKSK
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 781 adet işlem
-
16:12XU100
Endeks 1, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 24, 527.00 milyon TL de