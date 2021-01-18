***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 14:00
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 18/01/2021 tarih ve 615 sayılı kararı doğrultusunda portföyümüzde bulunan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 7 Parsel üzerindeki 9.394,62 m2'lik arsa ile ortak mülkiyetli İmpa Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve Timur Alperen Adan'a ait Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 4 Parsel üzerindeki 19.184 m2'lik arsanın, tevhid edilerek toplam 28.578,62 m2 büyüklüğündeki yeni arsa üzerine ortak hak ve oranda 20.000 m2'lik Lojistik Merkezi yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızn bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903016
BIST
17:301.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 26,44
|Açılış
|: 1.525
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|Önceki Kapanış
|: 1.524
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1.552
En Düşük
1.509
17:307,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,4950
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|Önceki Kapanış
|: 7,4800
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7,5447
En Düşük
7,4427
17:309,0586
En Yüksek
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|: 0,52%
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|Açılış
|: 9,0400
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|Önceki Kapanış
|: 9,0550
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En Düşük
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17:30442,72
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|Açılış
|: 442,72
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|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:30
|YGYO
|1,98
|12.287.638
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.219.789
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.334.426
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.716.936
|% -5,95
|
|SILVR
|9,49
|29.254.030
|% -5,76
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.457.328.214
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.224.419.875
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|993.510.386
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|835.570.238
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|416.676.304
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|531.121.128
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5040
|% 0,61
|
|Euro
|9,0514
|9,0586
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,33
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% 0,58
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,32
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
|
Seans Raporu
17:30
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17:43ESCOM
Yüzde 4.77 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 136, 306 adet işlem
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17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:41OZBAL
Yüzde 6.81 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 458 adet işlem
-
17:40CEMTS
Yüzde 8.26 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 369, 988 adet işlem