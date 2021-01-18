***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 18/01/2021 tarih ve 615 sayılı kararı doğrultusunda portföyümüzde bulunan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 7 Parsel üzerindeki 9.394,62 m2'lik arsa ile ortak mülkiyetli İmpa Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve Timur Alperen Adan'a ait Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 4 Parsel üzerindeki 19.184 m2'lik arsanın, tevhid edilerek toplam 28.578,62 m2 büyüklüğündeki yeni arsa üzerine ortak hak ve oranda 20.000 m2'lik Lojistik Merkezi yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızn bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903016BIST