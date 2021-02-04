***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 03/02/2021 tarih ve 618 sayılı toplantısında, Genel Müdürlük görevini yürüten Sn.Egemen Döven'in ana ortağımız Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı) olarak atanması sebebiyle, SPK Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md.18-3'e göre Sn.Egemen Döven yerine Genel Müdür olarak Sn.Behzat Kaplan'ın atanmasına karar verilmiştir. Sn.Egemen Döven şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına halen devam etmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907453BIST