***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2021 14:30
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03/02/2021 tarih ve 618 sayılı toplantısında, Genel Müdürlük görevini yürüten Sn.Egemen Döven'in ana ortağımız Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı) olarak atanması sebebiyle, SPK Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md.18-3'e göre Sn.Egemen Döven yerine Genel Müdür olarak Sn.Behzat Kaplan'ın atanmasına karar verilmiştir. Sn.Egemen Döven şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına halen devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907453
BIST
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|UZERB
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|AYCES
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|2.555.971
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|EMNIS
|38,52
|968.351
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|10.434.344
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|INTEM
|59,85
|1.304.089
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|SAMAT
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|145.009.627
|% -9,95
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|INVEO
|139,50
|15.627.014
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|YAPRK
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|3.434.888
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|BTCIM
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|12.201.723
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|SISE
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|KARSN
|5,25
|1.021.775.035
|% 2,34
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|KRDMD
|7,07
|890.343.531
|% 2,76
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|GARAN
|10,08
|777.374.074
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|EKGYO
|2,51
|674.462.838
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|EKGYO
|2,51
|674.462.838
|% -0,40
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|KARSN
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|1.021.775.035
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|PEGYO
|2,54
|433.267.456
|% -2,68
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|SISE
|7,77
|1.169.393.761
|% 2,24
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|KRDMD
|7,07
|890.343.531
|% 2,76
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|14:38
|Alış
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|Dolar
|7,1171
|7,1212
|% -0,60
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|Euro
|8,5445
|8,5503
|% -0,87
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|Sterlin
|9,6264
|9,6746
|% -1,09
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|Frank
|7,8493
|7,8966
|% -1,03
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|Riyal
|1,8891
|1,8986
|% -0,71
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|14:38
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-20,09
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|Altın Gr.
|414
|414
|-8,00
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|Cumhuriyet
|2.754
|2.796
|-58,00
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|Tam
|2.740
|2.809
|-59,16
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|Yarım
|1.324
|1.359
|-28,61
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|Çeyrek
|664
|680
|-14,31
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|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|-0,43
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|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,14
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|B. Petrol
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|58,84
|0,15
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