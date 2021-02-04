Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.02.2021 14:30



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 03/02/2021 tarih ve 618 sayılı toplantısında, Genel Müdürlük görevini yürüten Sn.Egemen Döven'in ana ortağımız Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı) olarak atanması sebebiyle, SPK Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md.18-3'e göre Sn.Egemen Döven yerine Genel Müdür olarak Sn.Behzat Kaplan'ın atanmasına karar verilmiştir. Sn.Egemen Döven şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına halen devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907453


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:381.542
Değişim :  0,57% |  8,81
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.534  
En Yüksek
1.545 En Düşük
1.534
BIST En Aktif Hisseler14:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYEN 6,93 203.700.955 % 10,00  
UZERB 78,65 1.039.517 % 10,00  
AYCES 79,20 2.555.971 % 10,00  
EMNIS 38,52 968.351 % 9,99  
ARMDA 72,75 10.434.344 % 9,98  
daha fazla
14:38 Alış Satış %  
Dolar 7,1171 7,1212 % -0,60  
Euro 8,5445 8,5503 % -0,87  
Sterlin 9,6264 9,6746 % -1,09  
Frank 7,8493 7,8966 % -1,03  
Riyal 1,8891 1,8986 % -0,71  
daha fazla
14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -20,09  
Altın Gr. 414 414 -8,00  
Cumhuriyet 2.754 2.796 -58,00  
Tam 2.740 2.809 -59,16  
Yarım 1.324 1.359 -28,61  
Çeyrek 664 680 -14,31  
Gümüş.Ons 26,38 26,42 -0,43  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,14  
B. Petrol 58,84 58,84 0,15  
Seans Raporu 14:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru