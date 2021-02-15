***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 15:15
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan depolarımızın çatılarına Yeşil Lojistik kapsamında çatılarımızı değerlendirmek maksadı ile GES (Güneş Panelleri ile Elektrik Üretimi) Tesisi kurulmaya devam edilmektedir.
Depo gelirlerimizi artırmak amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, Antalya Serik'teki depomuzun çatısının üzerine 2.178 kW gücünde yeni GES Tesisi kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte çatılarımızın üzerindeki GES Tesisi toplamı 17,34 MW gücüne ulaşmış olacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909637
BIST
15:171.554
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.551
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En Düşük
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En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:17
|VAKFN
|12,32
|12.433.549
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,60
|2.135.068.909
|% 0,97
|
|SASA
|37,64
|1.464.388.873
|% 9,36
|
|THYAO
|12,28
|971.162.156
|% 2,33
|
|TCELL
|16,97
|629.714.755
|% 1,80
|
|GARAN
|9,99
|588.324.343
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,73
|330.014.252
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.094.100
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|248.235.834
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,44
|138.477.086
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,28
|209.673.067
|% 2,70
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9671
|6,9710
|% -0,92
|
|Euro
|8,4558
|8,4595
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,6603
|9,7087
|% -0,58
|
|Frank
|7,7897
|7,8366
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% -0,94
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,35
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
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