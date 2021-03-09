***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 11:11
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil Lojistik kapsamında "Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da "Solar Depo" olarak inşa etmeye devam edilmektedir.
Depo gelirlerimizi artırmak amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, İstanbul Tuzla Orhanlı'daki depomuzun çatısının üzerine 03/07/2020 tarihinde 1.etabı kurulan yeni GES tesisinin, 1.320 kW gücünde 2.etabı kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte çatılarımızın üzerindeki GES Tesisi toplamı 18.66 MW gücüne ulaşmış olacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916466
BIST
13:011.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 19,35
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
13:017,6306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1218
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6201
13:019,0905
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1055
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0758
13:01417,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,80
|Açılış
|: 417,52
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler13:01
|TRILC
|13,31
|114.080
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|800.153
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.585.068
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.101.656
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.151.239
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.341.527
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|797.903
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,58
|117.185.081
|% -8,40
|
|NIBAS
|28,50
|37.890.751
|% -7,59
|
|SODSN
|37,20
|219.429
|% -6,72
|
|THYAO
|15,07
|1.155.687.635
|% 2,87
|
|GARAN
|9,13
|1.101.928.331
|% 1,44
|
|PETKM
|6,22
|627.928.142
|% -0,16
|
|BIMAS
|69,40
|551.025.678
|% 3,81
|
|SISE
|7,68
|433.867.947
|% 1,19
|
|GARAN
|9,13
|1.101.928.331
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,41
|276.351.164
|% 1,69
|
|PETKM
|6,22
|627.928.142
|% -0,16
|
|THYAO
|15,07
|1.155.687.635
|% 2,87
|
|AKBNK
|6,23
|352.739.866
|% 1,80
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6267
|7,6306
|% -1,57
|
|Euro
|9,0800
|9,0905
|% -1,15
|
|Sterlin
|10,5636
|10,6166
|% -0,94
|
|Frank
|8,1392
|8,1882
|% -1,15
|
|Riyal
|2,0266
|2,0367
|% -1,47
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|22,62
|
|Altın Gr.
|418
|419
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|5,00
|
|Tam
|2.768
|2.840
|5,33
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|2,58
|
|Çeyrek
|671
|687
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,48
|