***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil Lojistik kapsamında "Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da "Solar Depo" olarak inşa etmeye devam edilmektedir.Depo gelirlerimizi artırmak amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, İstanbul Tuzla Orhanlı'daki depomuzun çatısının üzerine 03/07/2020 tarihinde 1.etabı kurulan yeni GES tesisinin, 1.320 kW gücünde 2.etabı kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte çatılarımızın üzerindeki GES Tesisi toplamı 18.66 MW gücüne ulaşmış olacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916466BIST