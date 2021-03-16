***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16/03/2021 tarih ve 631 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince Pioneer Tohumculuk A.Ş.(USA) ile Reysas GYO A.Ş. arasında 5+5 toplam 10 yıl süreli yeni depo kira sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan kira sözleşmesine göre yıllık %12 enflasyon artış öngörüsü ile 10 yılda yaklaşık toplam 330 milyon TL+KDV gelir elde edilmesi beklenmektedir. Yeni inşa edilecek deponun Ekim 2021 tarihinde kiracımıza teslim edilmesi planlanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918400BIST