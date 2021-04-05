***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 13:13
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 08/01/2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızın SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7.Fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır
Şirketimizin 04/05/2016 tarihinde kamuya duyurulan portföyümüzde yer alan konut imarlı arsalar (İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 6650 Ada 17 Parsel ve İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel) üzerine konut yapılması için Sur Yapı Endüstri San.ve Tic.A.Ş. ile şirketimiz arasında imzalanan "Hasılat Paylaşımı" esasına dayalı "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi", piyasa fiyatlarını düşük bulduğumuzdan ötürü karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak "Kat Karşılığı" esasına geçilmiştir. Hasılat Paylaşımı esasında %40 olan oranımız, Kat Karşılığı esasında %43 olmuştur.
İmzalanan yeni sözleşmeye göre şirketimiz portföyüne İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel'de devam eden "Muhit" projesinden 95 konut ve 4 dükkan, 1975 Parsel'de yeni başlayacak projeden de 43 konut ve 3 dükkan dahil edilecek olup, ilk projenin 2021 yılsonunda, ikinci projenin ise 2022 yıl sonunda bitirilecektir. Portföyümüzde dahil edilecek toplam 138 konut ve 7 dükkanın tesliminde gecikme olması durumunda, karşı firma gecikmeden dolayı şirketimize kira ödeyecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923236
BIST
17:031.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
17:038,1179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,2475
En Düşük
8,1007
17:039,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0123
|Açılış
|: 9,5550
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7115
En Düşük
9,5328
17:03451,32
En Yüksek
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|: -0,62%
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|Açılış
|: 451,32
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|Önceki Kapanış
|: 454,13
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458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler17:03
|JANTS
|909,70
|310.991.748
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.816.044
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.615
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|45.772.658
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.093.969
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.818.105
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,01
|1.393.899.772
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.093.969
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,70
|812.978.611
|% 1,28
|
|GARAN
|6,90
|729.039.790
|% 0,27
|
|GUBRF
|75,90
|589.670.539
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,01
|1.393.899.772
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,16
|156.042.695
|% 3,57
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.093.969
|% -10,00
|
|ODAS
|3,67
|397.220.253
|% 4,56
|
|GARAN
|6,90
|729.039.790
|% 0,27
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1162
|8,1179
|% -0,42
|
|Euro
|9,5831
|9,5952
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,2476
|11,3040
|% 0,06
|
|Frank
|8,6166
|8,6685
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1582
|2,1691
|% -0,41
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,94
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.966
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.434
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|-1,45
|
Seans Raporu
17:03
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17:15AKCNS
Yüzde 4.53 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 023, 550 adet işlem
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17:14SKTAS
Yüzde 6.36 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 711, 970 adet işlem
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 27 artarak (% 0.51 ) 1, 239
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17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, BANVT, IZFAS, OLMIP, KRTEK, DERHL, JANTS, FENER, SNKRN, NTGAZ
-
17:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, BTCIM, IDEAS, UMPAS, UTPYA, FORMT, GLRYH, BJKAS