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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2021 13:13



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 08/01/2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızın SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7.Fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır
Şirketimizin 04/05/2016 tarihinde kamuya duyurulan portföyümüzde yer alan konut imarlı arsalar (İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 6650 Ada 17 Parsel ve İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel) üzerine konut yapılması için Sur Yapı Endüstri San.ve Tic.A.Ş. ile şirketimiz arasında imzalanan "Hasılat Paylaşımı" esasına dayalı "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi", piyasa fiyatlarını düşük bulduğumuzdan ötürü karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak "Kat Karşılığı" esasına geçilmiştir. Hasılat Paylaşımı esasında %40 olan oranımız, Kat Karşılığı esasında %43 olmuştur.
İmzalanan yeni sözleşmeye göre şirketimiz portföyüne İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel'de devam eden "Muhit" projesinden 95 konut ve 4 dükkan, 1975 Parsel'de yeni başlayacak projeden de 43 konut ve 3 dükkan dahil edilecek olup, ilk projenin 2021 yılsonunda, ikinci projenin ise 2022 yıl sonunda bitirilecektir. Portföyümüzde dahil edilecek toplam 138 konut ve 7 dükkanın tesliminde gecikme olması durumunda, karşı firma gecikmeden dolayı şirketimize kira ödeyecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923236


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Tam 2.966 3.041 -6,36  
Yarım 1.434 1.471 -3,08  
Çeyrek 719 735 -1,54  
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