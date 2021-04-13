***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 09:30
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan "Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da " Solar Depo" olarak inşa edilmeye devam edilmektedir.
Depo gelirlerimizi artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerimizi düşürmek amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, Ankara Kazan'daki depomuzun çatısının üzerine 1.056 kWp gücünde GES tesisi kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatılarımızın üzerine kurulmuş olan GES Tesisleri kurulu güç toplamı 19.72 MW'ye ulaşmış olacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927080
BIST
10:481.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.380
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|Önceki Kapanış
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1.384
En Düşük
1.366
10:488,1535
En Yüksek
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|: 0,05%
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455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MTRKS
|49,56
|4.034.531
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|498.466
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.011.795
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.154.043
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|7.918.308
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|314.038
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|KRTEK
|16,79
|12.120.446
|% -9,44
|
|BJKAS
|13,51
|242.550.210
|% 9,93
|
|FENER
|33,84
|240.993.084
|% 8,12
|
|KOZAL
|113,30
|195.283.104
|% 1,25
|
|EREGL
|16,65
|190.917.917
|% 1,52
|
|NTGAZ
|13,90
|160.208.946
|% -6,59
|
|EKGYO
|1,79
|129.225.313
|% -1,65
|
|TSKB
|1,31
|53.448.263
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,07
|60.714.830
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,10
|75.670.269
|% 0,00
|
|ODAS
|3,50
|85.699.460
|% -1,41
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1495
|8,1535
|% 0,05
|
|Euro
|9,7025
|9,7105
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1905
|11,2467
|% 0,21
|
|Frank
|8,7896
|8,8425
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1683
|2,1792
|% 0,09
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,35
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|0,34
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