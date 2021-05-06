***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2021 14:41
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Erem Ersoy iş yoğunluğu sebebi ile 05/05/2021 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifanın kabul edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Sn.Ali Murathan Dikel'in istifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesinin görev süresi dolana kadar atanmasına, komitelerde yer almasına ve ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934891
BIST
15:541.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
15:548,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
15:5410,0657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0702
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0749
En Düşük
9,9786
15:54480,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,00
|Açılış
|: 480,68
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,29
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:54
|TKURU
|269,50
|1.126.271
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|AYCES
|73,50
|1.095.987
|% 9,95
|
|VAKFN
|17,26
|7.166.007
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,46
|3.776.904
|% -7,66
|
|AYEN
|7,04
|50.271.750
|% -6,88
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|KRDMD
|8,40
|2.870.953.229
|% 8,95
|
|GARAN
|7,41
|1.432.129.526
|% 2,21
|
|THYAO
|12,92
|980.842.545
|% 2,54
|
|EREGL
|19,71
|804.877.479
|% 1,39
|
|PETKM
|6,85
|592.673.863
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,40
|2.870.953.229
|% 8,95
|
|GARAN
|7,41
|1.432.129.526
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,10
|392.275.474
|% 0,96
|
|CANTE
|4,59
|387.997.088
|% -1,71
|
|PETKM
|6,85
|592.673.863
|% 1,63
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3247
|8,3267
|% 0,15
|
|Euro
|10,0608
|10,0657
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,5433
|11,6012
|% 0,13
|
|Frank
|9,1256
|9,1805
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2139
|2,2250
|% 0,17
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,29
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,09
|
|B. Petrol
|68,68
|68,68
|-0,28
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 73 artarak (% 0.96 ) 1, 236
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, AYCES, TKURU, MERIT, KSTUR, UZERB, IHGZT
-
16:06
TKURU, UZERB, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
EMNIS, DOKTA, BJKAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
Bu seansda işlem gören 211 hisse senedinden 108 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 96 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem