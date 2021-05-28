***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Durmuş Döven'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn.Egemen Döven'in, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Behzat Kaplan ve Sn.Ekrem Burcu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Şeref Can Buladoğlu ve Sn.Ali Murathan Dikel'in seçilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938582BIST