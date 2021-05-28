***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2021 09:20
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Durmuş Döven'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn.Egemen Döven'in, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Behzat Kaplan ve Sn.Ekrem Burcu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Şeref Can Buladoğlu ve Sn.Ali Murathan Dikel'in seçilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938582
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