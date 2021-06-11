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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.06.2021 15:35



***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 18/01/2021 tarihinde portföyümüzde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık  Mahallesi 379 Ada 7 Parsel üzerindeki 9.394,62 m2'lik arsa ile ortak mülkiyetli İmpa Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve Timur  Alperen Adan'a ait Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 4 Parsel üzerindeki 19.184 m2'lik arsanın, tevhid edilerek  toplam 28.578,62 m2 büyüklüğündeki yeni arsa üzerine ortak hak ve oranda 20.000 m2'lik Lojistik Merkezi yapılması  konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti. 
Söz konusu arsalar tevhid edilmiş, yeni arsanın yüzölçümü 28.578,62 m2 ve yeni parsel numarası 9 olmuştur. Alınan ortak mülkiyetli yeni tapuya göre, şirketimizin sahibi olduğu arsanın büyüklüğü 14.289,31 m2 olup, 4.894,69 m2'lik yeni arsa alımı için şirketimiz tarafından 4.796.796,20 TL peşin ödeme yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941976


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