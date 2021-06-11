***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 18/01/2021 tarihinde portföyümüzde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 7 Parsel üzerindeki 9.394,62 m2'lik arsa ile ortak mülkiyetli İmpa Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve Timur Alperen Adan'a ait Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 4 Parsel üzerindeki 19.184 m2'lik arsanın, tevhid edilerek toplam 28.578,62 m2 büyüklüğündeki yeni arsa üzerine ortak hak ve oranda 20.000 m2'lik Lojistik Merkezi yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.Söz konusu arsalar tevhid edilmiş, yeni arsanın yüzölçümü 28.578,62 m2 ve yeni parsel numarası 9 olmuştur. Alınan ortak mülkiyetli yeni tapuya göre, şirketimizin sahibi olduğu arsanın büyüklüğü 14.289,31 m2 olup, 4.894,69 m2'lik yeni arsa alımı için şirketimiz tarafından 4.796.796,20 TL peşin ödeme yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941976BIST