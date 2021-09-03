***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 09:43
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 500.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, SPK tarafından onaylanan izahnamenin E3 maddesinde belirtildiği üzere ana ortağımız Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. A ve B Grubu toplam 152.381.689,67 adet pay karşılığında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve toplam 157.381.689,67 TL nakden ödemeyi taahhüt etmiştir. Yeni pay alım süresi 27/08/2021-10/09/2021 tarihleri arasında olup, ödeme 10/09/2021 tarihine kadar yapılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961604
BIST
10:071.479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.479
10:078,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:079,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0338
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:07484,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,29
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,31
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:07
|YEOTK
|22,00
|73.040
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|EGEPO
|6,65
|7.609.482
|% 9,92
|
|ORCAY
|11,97
|2.146.604
|% 9,92
|
|TGSAS
|15,99
|10.718.122
|% 8,63
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,44
|1.181.321
|% -5,43
|
|KENT
|197,30
|207.757
|% -4,69
|
|THYAO
|13,06
|165.540.497
|% 1,24
|
|GARAN
|9,86
|69.024.301
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,72
|43.282.754
|% 0,26
|
|FENER
|36,78
|37.363.620
|% -0,65
|
|BERA
|11,63
|34.127.326
|% 3,84
|
|ODAS
|1,55
|23.804.783
|% 0,65
|
|THYAO
|13,06
|165.540.497
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,63
|25.236.939
|% -0,38
|
|GARAN
|9,86
|69.024.301
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,67
|15.972.655
|% 0,38
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3141
|8,3184
|% 0,54
|
|Euro
|9,8746
|9,8843
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4609
|11,5183
|% 0,40
|
|Frank
|9,0607
|9,1153
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2098
|2,2209
|% 0,44
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,28
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|0,03
|