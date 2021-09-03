***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 246.000.001-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) olmak üzere 500.000.000-TL'ye artırılması sürecinde, SPK tarafından onaylanan izahnamenin E3 maddesinde belirtildiği üzere ana ortağımız Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. A ve B Grubu toplam 152.381.689,67 adet pay karşılığında yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve toplam 157.381.689,67 TL nakden ödemeyi taahhüt etmiştir. Yeni pay alım süresi 27/08/2021-10/09/2021 tarihleri arasında olup, ödeme 10/09/2021 tarihine kadar yapılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961604BIST