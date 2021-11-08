***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 12:52
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyündeki İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Asızca Köyü 253 Ada 2 Nolu Parsel üzerinde bulunan 12.902,23 m2'lik arsanın üzerine inşa edilecek 7.226 m2'lik lojistik depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmış olup, yapılacak yeni depolama binası için Egemence İnşaat A.Ş. ile şirketimiz arasında 210 günde teslim edilmek üzere 1.465.000-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975625
BIST
13:121.599
En Yüksek
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|: 565,97
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567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:10
|SNPAM
|16,28
|585.233
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.367.266
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|KRGYO
|6,98
|46.507.600
|% 9,58
|
|BRYAT
|379,10
|82.015.208
|% 8,97
|
|KARYE
|14,44
|136.774.779
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.106.627
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,90
|96.744.743
|% -5,30
|
|TUREX
|13,47
|25.971.791
|% -4,26
|
|THYAO
|17,80
|1.537.483.055
|% 0,85
|
|GARAN
|10,71
|1.174.171.032
|% 0,94
|
|PETKM
|6,90
|753.861.328
|% 3,29
|
|ASELS
|16,98
|559.229.776
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,27
|516.167.713
|% 2,97
|
|TSKB
|1,57
|187.649.944
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,03
|351.245.192
|% 0,66
|
|GARAN
|10,71
|1.174.171.032
|% 0,94
|
|PETKM
|6,90
|753.861.328
|% 3,29
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|ODAS
|1,49
|129.640.455
|% 1,36
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,7102
|9,7149
|% 0,37
|
|Euro
|11,2285
|11,2336
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,0398
|13,1052
|% 0,10
|
|Frank
|10,5622
|10,6259
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5794
|2,5923
|% 0,26
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,52
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.722
|3.816
|-1,32
|
|Yarım
|1.799
|1.846
|-0,64
|
|Çeyrek
|902
|923
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,03
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