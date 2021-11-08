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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2021 12:52
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyündeki İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Asızca Köyü 253 Ada 2 Nolu Parsel üzerinde bulunan 12.902,23 m2'lik  arsanın üzerine inşa edilecek 7.226 m2'lik lojistik depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmış olup, yapılacak  yeni depolama binası için Egemence İnşaat A.Ş. ile şirketimiz arasında 210 günde teslim edilmek üzere  1.465.000-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975625


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Altın Gr. 566 566 0,19  
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Tam 3.722 3.816 -1,32  
Yarım 1.799 1.846 -0,64  
Çeyrek 902 923 -0,32  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,01  
Gümüş Gr. 7,53 7,54 0,01  
B. Petrol 83,77 83,77 1,03  
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