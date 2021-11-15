***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan "Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da "Solar Depo" olarak inşa edilmeye devam edilmektedir.Depo gelirlerimizi artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerimizi düşürmek amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, Çayırova 3 nolu depomuzun çatısının üzerine 1.410 kWp gücünde yeni GES tesisi, Çayırova 9 nolu depomuzun çatısının üzerine 2.120 kWp gücünde yeni GES tesisi, 13/01/2020 tarihinde Adana 4 nolu depomuzun çatısının üzerine ise 1.105 kWp gücünde 1.etabı kurulan yeni GES tesisinin, 881 kWp gücünde 2.etap yeni GES tesisi kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatılarımızın üzerine kurulmuş olan GES Tesisleri kurulu güç toplamı 26.81 MWp'ye ulaşmış olacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977698BIST