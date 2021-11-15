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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2021 12:49
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan depolarımızı Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan "Solar Depolara" çevirmeye, yeni depolarımız da "Solar Depo" olarak inşa edilmeye devam edilmektedir.   
Depo gelirlerimizi artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerimizi düşürmek amacıyla depomuzda kullanılmak üzere, Çayırova 3 nolu depomuzun çatısının üzerine 1.410 kWp gücünde yeni GES tesisi, Çayırova 9 nolu depomuzun çatısının üzerine 2.120 kWp gücünde yeni GES tesisi, 13/01/2020 tarihinde Adana 4 nolu depomuzun çatısının üzerine ise 1.105 kWp gücünde 1.etabı kurulan yeni GES tesisinin, 881 kWp gücünde 2.etap yeni GES tesisi kurulacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatılarımızın  üzerine kurulmuş olan GES Tesisleri kurulu güç toplamı 26.81 MWp'ye ulaşmış olacaktır.  
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977698


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TACTR 30,24 2.445.603 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.128.265.528 % 9,94  
GARAN 11,63 151.582.210 % 9,92  
BALAT 8,90 508.635 % 9,88  
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Altın Gr. 599 599 -0,92  
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Tam 3.943 4.042 0,22  
Yarım 1.906 1.955 0,11  
Çeyrek 956 978 0,05  
Gümüş.Ons 25,20 25,24 -0,08  
Gümüş Gr. 8,10 8,12 -0,03  
B. Petrol 81,18 81,18 -0,99  
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