***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 15:29
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 12 Parsel'deki 46.946,40 m2'lik arsa üzerine asma katlarla birlikte inşa edilen 32.444 m2'lik lojistik depo kiracımız Pioneer Tohumculuk A.Ş. (USA)'ya teslim edilmiştir. İmzalanan 10 yıllık kira sözleşmesi gereğince her yıl kira artışı ayrıca yapılacak olup, bugünkü fiyatlar ile depodan yaklaşık toplam 330 milyon TL+KDV gelir elde edilmesi planlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981976
BIST
17:462.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 25,95
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:4613,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2274
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:4615,5291
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,3120
|Açılış
|: 15,5100
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|Önceki Kapanış
|: 15,3700
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15,6213
En Düşük
15,1751
17:46786,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 12,44
|Açılış
|: 786,21
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BAGFS
|13,97
|11.505.074
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|864.881.631
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.033.930
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|45.826.421
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.318.525
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.281.714
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.859.469.624
|% 6,56
|
|GARAN
|12,02
|4.535.748.523
|% 1,61
|
|SISE
|14,85
|4.481.972.250
|% 1,23
|
|ASELS
|24,10
|2.523.950.172
|% 4,42
|
|KRDMD
|9,83
|2.471.851.256
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,53
|1.874.057.949
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,63
|1.516.969.383
|% 1,68
|
|GARAN
|12,02
|4.535.748.523
|% 1,61
|
|TSKB
|1,65
|587.226.890
|% 1,85
|
|SISE
|14,85
|4.481.972.250
|% 1,23
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7012
|13,7175
|% 1,69
|
|Euro
|15,4988
|15,5291
|% 2,05
|
|Sterlin
|18,0922
|18,1829
|% 1,58
|
|Frank
|14,8203
|14,9096
|% 2,01
|
|Riyal
|3,6508
|3,6691
|% 1,85
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,67
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,84
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|