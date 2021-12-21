***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2021 15:53
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/07/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11/07/2017 tarih ve 384 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'dan kiralanan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2088 Ada 2 Parsel üzerindeki 8.312 m2'lik deponun taksitleri vade bitiminden önce ödenmiş ve ilgili gayrimenkul yeniden portföye dahil edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985212
BIST
10:151.835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 30,86
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.821
10:1511,7952
En Yüksek
|Değişim
|: -3,24%
|| -0,3947
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,6491
10:1513,4163
En Yüksek
|Değişim
|: -3,06%
|| -0,4238
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,2354
10:15689,90
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -17,89
|Açılış
|: 689,90
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
678,20
BIST En Aktif Hisseler10:13
|TETMT
|379,20
|2.192.748
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|KUYAS
|4,48
|6.030.297
|% 8,47
|
|POLTK
|610,30
|4.049.365
|% 8,34
|
|PENTA
|354,20
|4.843.637
|% 8,32
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|1.766.868
|% -9,93
|
|DOCO
|1.076,80
|13.636.632
|% -5,65
|
|MMCAS
|3,15
|315.085
|% -5,41
|
|RODRG
|22,28
|1.225.523
|% -4,95
|
|GARAN
|12,02
|522.757.639
|% 1,18
|
|SISE
|13,39
|259.783.164
|% 0,83
|
|EREGL
|26,18
|220.088.651
|% 2,91
|
|YKBNK
|3,59
|180.118.512
|% 3,16
|
|KRDMD
|9,30
|162.002.198
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,59
|180.118.512
|% 3,16
|
|GARAN
|12,02
|522.757.639
|% 1,18
|
|DOHOL
|2,85
|60.798.608
|% 2,52
|
|SISE
|13,39
|259.783.164
|% 0,83
|
|KRDMD
|9,30
|162.002.198
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7168
|11,7680
|% -3,46
|
|Euro
|13,2920
|13,3911
|% -3,24
|
|Sterlin
|15,8982
|15,9779
|% -2,19
|
|Frank
|12,9418
|13,0198
|% -2,10
|
|Riyal
|3,1715
|3,1875
|% -2,10
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,93
|
|Altın Gr.
|695
|695
|-12,37
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,03
|