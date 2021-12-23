***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 11:35
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/12/2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19/12/2016 tarih ve 341 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İş Finansal Kiralama A.Ş.
11:561.824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 19,87
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
11:5611,5966
En Yüksek
|Değişim
|: -4,87%
|| -0,5933
|Açılış
|: 11,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:5613,1575
En Yüksek
|Değişim
|: -4,93%
|| -0,6826
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:56666,47
En Yüksek
|Değişim
|: -5,84%
|| -41,33
|Açılış
|: 666,47
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler11:56
|TETMT
|379,20
|8.226.853
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|7.852.375
|% 9,96
|
|PENTA
|359,50
|23.908.220
|% 9,94
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|POLTK
|609,60
|17.070.559
|% 8,22
|
|DZGYO
|2,34
|42.023.795
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|42.907.986
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.452.036
|% -9,93
|
|MMCAS
|3,15
|315.085
|% -5,41
|
|GARAN
|11,94
|1.707.440.052
|% 0,51
|
|SISE
|13,30
|1.049.023.200
|% 0,15
|
|EREGL
|25,74
|958.501.807
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,20
|767.097.020
|% -1,08
|
|TUPRS
|146,00
|717.744.267
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,54
|522.241.060
|% 1,72
|
|GARAN
|11,94
|1.707.440.052
|% 0,51
|
|KRDMD
|9,20
|767.097.020
|% -1,08
|
|DOHOL
|2,79
|228.233.397
|% 0,36
|
|SISE
|13,30
|1.049.023.200
|% 0,15
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5704
|11,5966
|% -4,87
|
|Euro
|13,1041
|13,1575
|% -4,93
|
|Sterlin
|15,3167
|15,3935
|% -5,77
|
|Frank
|12,4107
|12,4855
|% -6,11
|
|Riyal
|3,0478
|3,0631
|% -5,92
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,85
|
|Altın Gr.
|668
|668
|-40,12
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,50
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,34
|