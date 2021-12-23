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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2021 11:35
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/12/2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 19/12/2016 tarih ve 341 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İş Finansal Kiralama A.Ş.
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GLCVY 12,26 7.852.375 % 9,96  
PENTA 359,50 23.908.220 % 9,94  
RALYH 14,15 1.699.797 % 9,86  
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Riyal 3,0478 3,0631 % -5,92  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 1,85  
Altın Gr. 668 668 -40,12  
Cumhuriyet 4.832 4.905 -408,00  
Tam 4.800 4.938 -420,42  
Yarım 2.320 2.389 -203,37  
Çeyrek 1.164 1.194 -101,68  
Gümüş.Ons 22,85 22,89 0,06  
Gümüş Gr. 8,44 8,45 -0,50  
B. Petrol 74,94 74,94 -0,34  
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