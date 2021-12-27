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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2021 12:05
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/12/2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 19/12/2016 tarih ve 340 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İş Finansal Kiralama A.Ş.'den kiralanan Samsun İli Çarşamba İlçesi 198 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.929 m2'lik deponun taksitleri vade bitiminden önce ödenmiş ve ilgili gayrimenkul yeniden portföye dahil edilmiştir.
Böylece şirketimizin Sat ve Geri Kirala yöntemi kullanılarak kiralanan gayrimenkulü kalmamış, bu yöntem ile kiralanan tüm gayrimenkuller portföyümüze vadesinden önce dahil edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986315


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Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
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Gümüş Gr. 8,41 8,42 0,29  
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