***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/12/2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19/12/2016 tarih ve 340 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İş Finansal Kiralama A.Ş.'den kiralanan Samsun İli Çarşamba İlçesi 198 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.929 m2'lik deponun taksitleri vade bitiminden önce ödenmiş ve ilgili gayrimenkul yeniden portföye dahil edilmiştir.Böylece şirketimizin Sat ve Geri Kirala yöntemi kullanılarak kiralanan gayrimenkulü kalmamış, bu yöntem ile kiralanan tüm gayrimenkuller portföyümüze vadesinden önce dahil edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986315BIST