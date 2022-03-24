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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2022 12:55
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 23/03/2022 tarih ve 708 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli Çarşamba İlçesi Irmaksırtı Mahallesi 217 Ada 2 Parsel üzerindeki 22.504,78 m2 arsa üzerine yeni inşa edilecek 3.835 m2'lik fındık deposunun 10.000 ton fındık depolama kapasiteli kapalı depolama alanı için müşterimiz Ferrero Fındık ithalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasında 2 yıl süreli yeni depo kira sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan kira sözleşmesine göre TUIK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama (TÜFE+UFE)/2 artış öngörüsü ile 2 yılda yaklaşık 12 milyon TL+KDV gelir elde edilmesi beklenmektedir. Yeni inşa  edilecek deponun Temmuz 2022 tarihinde kiracımıza teslim edilmesi planlanmaktadır. 
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012591


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