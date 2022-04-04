***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 05/04/2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızın SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7.Fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdırŞirketimiz portföyünde İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel'de devam eden "Muhit" projesinin 1.fazının 2022 yılsonunda, 2.fazının ise 2023 yılının Haziran ayında, İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel'de yeni başlayacak olan 2.projenin ise Sur Yapı Endüstri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 2023 yılsonunda teslim edileceği tarafımıza bildirilmiştir. İmzalanan sözleşme uyarınca yazılan kurallara uyulmakta olup, cezai maddeler Mayıs 2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015402BIST