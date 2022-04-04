***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 15:04
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 05/04/2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızın SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. Maddesinin 7.Fıkrası gereğince yapılan güncelleme açıklamasıdır
Şirketimiz portföyünde İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel'de devam eden "Muhit" projesinin 1.fazının 2022 yılsonunda, 2.fazının ise 2023 yılının Haziran ayında, İstanbul İli Sancaktepe İlçesi 1975 Parsel'de yeni başlayacak olan 2.projenin ise Sur Yapı Endüstri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 2023 yılsonunda teslim edileceği tarafımıza bildirilmiştir. İmzalanan sözleşme uyarınca yazılan kurallara uyulmakta olup, cezai maddeler Mayıs 2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015402
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0163
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0713
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1075
18:05913,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,61
|Açılış
|: 913,75
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6890
|14,6998
|% 0,11
|
|Euro
|16,0979
|16,1466
|% -0,44
|
|Sterlin
|19,2152
|19,3115
|% 0,09
|
|Frank
|15,8069
|15,9021
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9071
|3,9267
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|7,76
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,55
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,58
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,61
|
Seans Raporu
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