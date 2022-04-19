***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parseldeki 13.847 m2'lik arsa üzerinde Oto Galericiler Çarşı/AVM'si (ticari dükkan, mağaza, sanayi dükkanı) olarak inşa edilecek 16.343,64 m'lik asma katlı 96 adet tapuları çıkmış bağımsız bölüm olarak dükkan, sanayi sitesi, Oto Galerisi inşaatı için Egemence İnşaat A.Ş. ile şirketimiz arasında 135 günde teslim edilmek üzere 24.500.000-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021697BIST