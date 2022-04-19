***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 10:47
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parseldeki 13.847 m2'lik arsa üzerinde Oto Galericiler Çarşı/AVM'si (ticari dükkan, mağaza, sanayi dükkanı) olarak inşa edilecek 16.343,64 m'lik asma katlı 96 adet tapuları çıkmış bağımsız bölüm olarak dükkan, sanayi sitesi, Oto Galerisi inşaatı için Egemence İnşaat A.Ş. ile şirketimiz arasında 135 günde teslim edilmek üzere 24.500.000-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021697
BIST
10:352.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 17,11
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:3514,6543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0177
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:3515,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0270
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8250
En Düşük
15,7630
10:35932,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,07
|Açılış
|: 932,44
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,18
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:35
|DAGHL
|19,29
|4.509.812
|% 9,98
|
|IHAAS
|19,79
|12.496.180
|% 6,23
|
|ALCAR
|308,50
|32.184.674
|% 5,98
|
|BFREN
|1.247,60
|24.661.827
|% 5,92
|
|MEPET
|3,67
|16.133.854
|% 5,16
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,14
|13.585.147
|% -9,43
|
|KARYE
|14,32
|47.229.829
|% -7,91
|
|MIPAZ
|5,91
|2.172.308
|% -4,68
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|THYAO
|38,02
|944.183.918
|% 1,01
|
|KRDMD
|16,42
|851.448.805
|% 1,73
|
|GARAN
|14,50
|658.942.759
|% 0,55
|
|ASELS
|28,38
|526.570.678
|% 0,78
|
|EREGL
|35,70
|511.418.169
|% 1,48
|
|TSKB
|2,03
|173.088.038
|% 1,50
|
|YKBNK
|5,33
|396.332.689
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,94
|205.367.663
|% 1,38
|
|VAKBN
|4,42
|246.080.224
|% 1,84
|
|KRDMD
|16,42
|851.448.805
|% 1,73
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6520
|14,6543
|% 0,12
|
|Euro
|15,8112
|15,8210
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,0071
|19,1025
|% 0,09
|
|Frank
|15,4444
|15,5375
|% 0,08
|
|Riyal
|3,8960
|3,9155
|% 0,29
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,47
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,62
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 0.73 ) 2, 826
-
10:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, TSKB
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, TRKCM
-
10:50XU100
Endeks 2, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 10, 579.00 milyon TL de
-
10:50MERIT
Yüzde 4.83 oranında artışla 39.10 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 877 adet işlem