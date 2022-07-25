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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.07.2022 11:13
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Parsel'deki 6.433,40 m2'lik arsa üzerine inşa edilen 8.858 m2'lik lojistik deponun (Çayırova 13 Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır. 
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047508


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANGEN 34,92 88.497.750 % 9,95  
NTGAZ 8,95 36.893.837 % 9,95  
MMCAS 3,14 170.424 % 9,79  
KLRHO 17,87 39.816.652 % 9,77  
MIPAZ 7,20 12.715.432 % 8,76  
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11:26 Alış Satış %  
Dolar 17,8313 17,8349 % 0,61  
Euro 18,2219 18,2437 % 0,66  
Sterlin 21,3389 21,4459 % 0,55  
Frank 18,4070 18,5178 % 0,24  
Riyal 4,7296 4,7533 % 0,54  
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11:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -0,78  
Altın Gr. 989 989 4,37  
Cumhuriyet 6.615 6.715 -24,00  
Tam 6.639 6.699 -63,00  
Yarım 3.235 3.275 -33,00  
Çeyrek 1.622 1.637 -17,00  
Gümüş.Ons 18,60 18,64 0,03  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,06  
B. Petrol 96,87 96,87 -1,51  
Seans Raporu 11:26
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