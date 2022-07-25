***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 11:13
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Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Parsel'deki 6.433,40 m2'lik arsa üzerine inşa edilen 8.858 m2'lik lojistik deponun (Çayırova 13 Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047508
BIST
11:282.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,22
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.543
En Düşük
2.521
11:2817,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1110
|Açılış
|: 17,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8382
En Düşük
17,7389
11:2818,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1171
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2403
En Düşük
18,0846
11:28990,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,17
|Açılış
|: 990,03
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,37
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ANGEN
|34,92
|88.497.750
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|36.893.837
|% 9,95
|
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|KLRHO
|17,87
|39.816.652
|% 9,77
|
|MIPAZ
|7,20
|12.715.432
|% 8,76
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|83,95
|3.015.933
|% -5,73
|
|ULUUN
|24,18
|173.583.827
|% -4,20
|
|ULUSE
|180,20
|3.780.883
|% -3,94
|
|THYAO
|50,10
|1.464.193.006
|% 0,10
|
|SISE
|21,18
|542.100.512
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,14
|316.391.111
|% -0,63
|
|ODAS
|3,79
|310.174.334
|% 4,41
|
|EREGL
|28,38
|279.592.877
|% 0,85
|
|EKGYO
|3,14
|316.391.111
|% -0,63
|
|ODAS
|3,79
|310.174.334
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|196.260.888
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,44
|98.391.885
|% 5,88
|
|YKBNK
|4,77
|262.171.582
|% 2,14
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8313
|17,8349
|% 0,61
|
|Euro
|18,2219
|18,2437
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,3389
|21,4459
|% 0,55
|
|Frank
|18,4070
|18,5178
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7296
|4,7533
|% 0,54
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,78
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.639
|6.699
|-63,00
|
|Yarım
|3.235
|3.275
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.637
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,06
|
|B. Petrol
|96,87
|96,87
|-1,51
|
Seans Raporu
11:26
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11:41ODAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 791, 543 adet işlem
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11:40YEOTK
Yüzde 4.26 oranında artışla 84.45 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 514 adet işlem
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11:39XU100
Endeks 2, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 8, 826.00 milyon TL de
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11:39TSGYO
Yüzde 4.63 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 225, 821 adet işlem
-
11:38PEGYO
Yüzde 5.86 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 052, 807 adet işlem