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***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2022 12:34
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin portföyünde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde 34.477,19 m2 arsa üzerine inşa edilen 51.063 m2'lik lojistik deponun 15.000 m2'lik depolama alanı için "Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. (MBO)" ile 5 yılı geri dönülmez toplam 11 yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştır.
Kiraya verilen depodan ilk 5 senede yaklaşık KDV hariç 12.000.000 EURO gelir elde edilecektir. MBO'nun 6.kira yılı başında büyüme ve genişleme opsiyonlarını kullanması halinde, 5. yıldan sonraki 6 yılda ise yaklaşık KDV hariç 21.000.000 EURO daha gelir elde edilmesi beklenmektedir.
Toplam 11 yıllık kiralama sürecinde yaklaşık KDV hariç 33.000.000 EURO gelir elde edilecek olup, bu gelire ilave olarak her yıl yapılacak olan kira artış zamanlarında ÜFE+TÜFE ortalaması da ayrıca eklenecektir. 2023 yılı ikinci çeyreğinde kiracımıza teslim edilmesi planlanan deponun, kalan kısmının kiralanması için mevcut/yeni müşteriler ile görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071096


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