***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 12:34
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Köyü 317 Ada 14 Parsel üzerinde 34.477,19 m2 arsa üzerine inşa edilen 51.063 m2'lik lojistik deponun 15.000 m2'lik depolama alanı için "Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. (MBO)" ile 5 yılı geri dönülmez toplam 11 yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştır.
Kiraya verilen depodan ilk 5 senede yaklaşık KDV hariç 12.000.000 EURO gelir elde edilecektir. MBO'nun 6.kira yılı başında büyüme ve genişleme opsiyonlarını kullanması halinde, 5. yıldan sonraki 6 yılda ise yaklaşık KDV hariç 21.000.000 EURO daha gelir elde edilmesi beklenmektedir.
Toplam 11 yıllık kiralama sürecinde yaklaşık KDV hariç 33.000.000 EURO gelir elde edilecek olup, bu gelire ilave olarak her yıl yapılacak olan kira artış zamanlarında ÜFE+TÜFE ortalaması da ayrıca eklenecektir. 2023 yılı ikinci çeyreğinde kiracımıza teslim edilmesi planlanan deponun, kalan kısmının kiralanması için mevcut/yeni müşteriler ile görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071096
BIST
16:303.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 15,05
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.524
16:3018,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:3017,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0345
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:30985,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -13,30
|Açılış
|: 985,49
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:28
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.308.853
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|96.024.801
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.575.438
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|284.205.623
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|831.971.338
|% -9,93
|
|RODRG
|28,34
|9.449.762
|% -8,34
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,05
|6.372.499.641
|% 2,29
|
|PETKM
|14,80
|2.041.431.417
|% 1,02
|
|AKBNK
|12,87
|1.845.979.112
|% -0,46
|
|SASA
|83,00
|1.816.077.300
|% 1,34
|
|ASELS
|31,06
|1.658.198.627
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,12
|1.020.835.374
|% -0,48
|
|YKBNK
|8,24
|1.415.391.158
|% 0,49
|
|ODAS
|8,26
|1.252.396.958
|% 6,03
|
|ISCTR
|8,18
|1.265.984.003
|% -0,85
|
|DOHOL
|5,39
|802.940.388
|% 2,47
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5881
|18,5906
|% 0,14
|
|Euro
|17,9754
|17,9882
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,7189
|20,8228
|% 0,83
|
|Frank
|18,4011
|18,5119
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,15
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-26,25
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-14,06
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-67,00
|
|Tam
|6.654
|6.713
|-80,00
|
|Yarım
|3.242
|3.282
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,62
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,27
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|-0,79
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 18 artarak (% 0.16 ) 3, 849
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, AKBNK
-
16:43XU100
Endeks 3, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 44, 354.00 milyon TL de
-
16:43MEGAP
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 632, 658 adet işlem
-
16:43MEGAP
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 632, 658 adet işlem