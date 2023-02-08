***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan İzmir İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi 522 Ada 12 Parsel'deki 13.169 m2'lik arsa üzerine inşa edilen toplam 6.477 m2 büyüklüğe sahip 8 adet lojistik deponun (İzmir Menderes 522-12 Parsel Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) 07.02.2023 tarihinde İzmir İli Menderes Belediyesinden alınmıştır.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111394BIST