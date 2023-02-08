***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 12:25
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İzmir İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi 522 Ada 12 Parsel'deki 13.169 m2'lik arsa üzerine inşa edilen toplam 6.477 m2 büyüklüğe sahip 8 adet lojistik deponun (İzmir Menderes 522-12 Parsel Depo) Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) 07.02.2023 tarihinde İzmir İli Menderes Belediyesinden alınmıştır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111394
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.132,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.132,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8254
|18,8294
|% 0,02
|
|Euro
|20,1909
|20,1959
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3520
|20,4746
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0022
|5,0273
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,79
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,43
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.687
|7.752
|-3,00
|
|Yarım
|3.756
|3.793
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.897
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,12
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|0,54
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, TRILC, MRGYO, EYGYO, DURDO, KIMMR, GESAN, PSGYO, EUHOL, BSOKE
-
17:58
CMBTN, AFYON, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 239 hisse senedinden 8 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 221 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
17:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MOBTL, GUBRF, BTCIM, VKFYO, EUKYO, AKGRT, FLAP, OZSUB, SOKE, GSRAY
-
17:43
ONCSM, NUHCM, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında