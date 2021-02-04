***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.02.2021 14:43
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebru Ermurat Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.07.2013 216 564 20 00 ebru.kocoglu@reysas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205927 - 700748
Özge Uzun Finans Şefi 03.02.2021 216 564 20 00 ozge.uzun@reysas.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEHZAT KAPLAN Genel Müdür Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907457
BIST
14:351.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.534
14:357,1157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0488
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
14:358,5439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0817
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
14:35414,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -7,74
|Açılış
|: 414,33
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler14:33
|AYEN
|6,93
|203.029.355
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|10.393.095
|% 9,98
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|133.185.671
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|TSGYO
|6,55
|10.470.762
|% -4,93
|
|BTCIM
|9,78
|12.120.800
|% -4,86
|
|SISE
|7,78
|1.163.394.367
|% 2,37
|
|KARSN
|5,26
|1.002.808.185
|% 2,53
|
|KRDMD
|7,07
|888.382.672
|% 2,76
|
|GARAN
|10,08
|764.611.152
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,51
|673.275.737
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|673.275.737
|% -0,40
|
|KARSN
|5,26
|1.002.808.185
|% 2,53
|
|PEGYO
|2,55
|431.538.718
|% -2,30
|
|SISE
|7,78
|1.163.394.367
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,07
|888.382.672
|% 2,76
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1104
|7,1145
|% -0,70
|
|Euro
|8,5382
|8,5444
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,6399
|9,6883
|% -0,95
|
|Frank
|7,8605
|7,9079
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8923
|1,9018
|% -0,54
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-21,05
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|2.757
|2.799
|-55,00
|
|Tam
|2.742
|2.813
|-55,69
|
|Yarım
|1.325
|1.361
|-26,93
|
|Çeyrek
|665
|680
|-13,47
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|58,86
|58,86
|0,17
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:45IHGZT
Yüzde 6.34 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 535, 984 adet işlem
-
14:44AGHOL
Yüzde 4.34 oranında artışla 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 488, 801 adet işlem
-
14:43TACTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.90 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 940 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 16, 064.00 milyon TL de
-
14:42BRISA
Yüzde 6.64 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 697 adet işlem