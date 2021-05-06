***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2021 15:00
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DURMUŞ DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.07.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.05 A Bağımsız Üye Değil Hayır
EGEMEN DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 04.05.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Evet 6 A Bağımsız Üye Değil Hayır
BEHZAT KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.09.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır
EKREM BURCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALİ MURATHAN DİKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk./Denetim Komitesi Üyesi
ŞEREF CAN BULADOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934895
BIST
15:271.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
15:278,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
15:2710,0546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0591
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0729
En Düşük
9,9786
15:27481,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,33
|Açılış
|: 481,01
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,22
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:27
|TKURU
|269,50
|1.100.669
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|INVEO
|109,10
|78.625.827
|% 9,92
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|BALAT
|5,72
|233.633
|% -5,14
|
|RODRG
|17,30
|179.791
|% -4,84
|
|SEKFK
|6,82
|7.089.998
|% -4,75
|
|DERHL
|8,12
|11.222.740
|% -4,47
|
|KOZAL
|118,80
|404.546.645
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,09
|380.948.481
|% 0,48
|
|CANTE
|4,52
|339.944.209
|% -3,21
|
|PGSUS
|81,35
|308.121.745
|% 2,46
|
|TRILC
|40,96
|199.216.265
|% 7,56
|
|YKBNK
|2,09
|380.948.481
|% 0,48
|
|CANTE
|4,52
|339.944.209
|% -3,21
|
|TSPOR
|2,34
|118.737.021
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,83
|79.194.820
|% 0,55
|
|VAKBN
|3,42
|97.766.129
|% 0,59
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3261
|8,3287
|% 0,18
|
|Euro
|10,0467
|10,0546
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,5466
|11,6045
|% 0,16
|
|Frank
|9,1336
|9,1886
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2147
|2,2258
|% 0,21
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,37
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,08
|
|B. Petrol
|68,60
|68,60
|-0,36
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:40BURVA
Yüzde 4.09 oranında artışla 29.02 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 617 adet işlem
-
15:38TMPOL
Yüzde 5.60 oranında artışla 16.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 090, 429 adet işlem
-
15:37TMPOL
Yüzde 6.10 oranında artışla 16.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 590 adet işlem
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 98 artarak (% 0.98 ) 1, 236
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, KRDMA, AYCES, INVEO, UZERB, KSTUR, IHGZT, TKURU