***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDURMUŞ DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.07.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.05 A Bağımsız Üye Değil HayırEGEMEN DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 04.05.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Evet 6 A Bağımsız Üye Değil HayırEKREM BURCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET ALPER ALPTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.05.2023 İcrada Görevli Değil Gayrimenkul Portföy Yöneticisi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -ALİ MURATHAN DİKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk./Denetim Komitesi ÜyesiŞEREF CAN BULADOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.06.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZKAN YAMAN Genel Müdür Mühendis Proje Geliştirme Md. -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154478BIST