***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.02.2020 08:13
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/02/2020
Karar Sayısı
548
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğin 9.maddesi gereğince 01/01/2019
-31/12/2019 dönemine ait Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817817
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
0
En Düşük
0
18:056,0053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
18:056,5806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
18:05303,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,60
|Açılış
|: 303,15
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7205
|7,7592
|% -0,11
|
|Frank
|6,1146
|6,1514
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5949
|1,6029
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|0,93
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,52
|54,52
|0,07
|
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