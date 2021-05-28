***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen komiteler ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştirKurumsal Yönetim Komitesi : Bşk. Ali Murathan Dikel Üye Ebru ErmuratDenetim Komitesi : Bşk. Şeref Can Buladoğlu Üye Ali Murathan DikelRiskin Erken Saptanması Komitesi : Bşk.Şeref Can Buladoğlu Üye Ekrem BurcuKamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938584BIST