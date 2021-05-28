***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.05.2021 09:20
***RYGYO*** REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda
-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen komiteler ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir
Kurumsal Yönetim Komitesi : Bşk. Ali Murathan Dikel Üye Ebru Ermurat
Denetim Komitesi : Bşk. Şeref Can Buladoğlu Üye Ali Murathan Dikel
Riskin Erken Saptanması Komitesi : Bşk.Şeref Can Buladoğlu Üye Ekrem Burcu
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938584
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|UZERB
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|IZTAR
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|8.744.144
|% 8,23
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|YAYLA
|3,45
|19.049.093
|% 8,15
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|ISBIR
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|TUCLK
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|AYES
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|GEDZA
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|KUTPO
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|72.510.037
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|GARAN
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|EREGL
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|YKBNK
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|YKBNK
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|% -1,85
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|EKGYO
|1,85
|87.845.635
|% -2,12
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|GARAN
|7,95
|302.784.021
|% -0,13
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|THYAO
|12,84
|314.013.423
|% -1,61
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|VAKBN
|3,51
|73.908.800
|% -1,40
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|10:35
|Alış
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|Dolar
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|% 1,03
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|Euro
|10,4512
|10,4780
|% 0,86
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|Sterlin
|12,1246
|12,1854
|% 0,76
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|Frank
|9,5075
|9,5648
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|Riyal
|2,2804
|2,2918
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|Altın Ons
|1.890
|1.890
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|Altın Gr.
|520
|520
|1,68
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|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
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|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
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|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
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|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
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|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,00
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|B. Petrol
|69,10
|69,10
|-0,10
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