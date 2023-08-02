***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.08.2023 09:19
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.118.609,140 TL nominal, Aracı: BMK, Kapanış Tarihi: 03.08.2023) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179484
BIST
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10:287.203
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 34,42
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2826,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0391
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2829,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0667
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:281.689,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.689,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:28
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|7.896.409
|% 9,99
|
|MRSHL
|697,00
|33.093.642
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.207.630
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|BALAT
|17,03
|85.167
|% -6,02
|
|THYAO
|234,50
|1.949.545.845
|% 1,52
|
|SASA
|64,45
|1.655.702.202
|% 0,08
|
|ASTOR
|113,20
|1.107.104.344
|% 0,09
|
|ASELS
|75,05
|713.141.650
|% 0,67
|
|YKBNK
|14,21
|702.185.198
|% -0,84
|
|IHYAY
|1,37
|75.872.641
|% 7,03
|
|EKGYO
|8,63
|452.257.500
|% 0,70
|
|YKBNK
|14,21
|702.185.198
|% -0,84
|
|IHLAS
|1,12
|54.252.117
|% 0,90
|
|GSDHO
|5,93
|256.367.857
|% 3,49
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9549
|26,9748
|% 0,15
|
|Euro
|29,6642
|29,6749
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,3371
|34,5093
|% 0,06
|
|Frank
|30,6613
|30,8461
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1691
|7,2051
|% 0,14
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|4,81
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.155
|24,00
|
|Yarım
|5.535
|5.603
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,07
|0,01
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,66
|